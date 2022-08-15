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Şehit oğlu için her ay aldığı maaşla çocuklara şekerleme alıyor

Şehit oğlu için her ay aldığı maaşla çocuklara şekerleme alıyor

Oğlunun şehit olmasının ardından her ay aldığı maaşla çocuklara şekerleme alan Halime Pehlivan, Bozüyük'te herkes tarafından 'Şeker Nine' olarak anılıyor.

Oğlunun şehit olmasının ardından her ay aldığı maaşla çocuklara şekerleme alan Halime Pehlivan, Bozüyük'te herkes tarafından 'Şeker Nine' olarak anılıyor.

1986 yılında vatani görevini yaparken Şırnak'ta terör örgütü tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Ekrem Pehlivan'ın annesi Halime Pehlivan, her ay aldığı maaşı ile çocuklara şekerleme alarak oğlu için hayır işliyor. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eşi Mustafa Pehlivan ile birlikte yaşayan Halime Pehlivan, senelerce devam ettirdiği bu davranışla ilçe halkı tarafından 'Şeker Nine' olarak tanınıyor.

Vali Kızılkaya'dan Şeker Nine'ye ziyaret

Şehit Pehlivan'ın sene-i devriyesinde Bozüyük'te yaşayan annesi Halime Pehlivan ve ağabeyi Mustafa Pehlivan'ı ziyaret eden Vali Kızılkaya, ailenin hatırlarını sordu. Anne Halime Pehlivan'a sarılarak teselli eden ve oğlunu şehadetinin sene-i devriyesini rahmetle anan Vali Kızılkaya, "Şehitlerimiz bizlerin en kutsal değerleridir. Onların bizlere emaneti olan aileleri de daima başımızın tacıdırlar. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız her fırsatta bir araya geliyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları ve cesaretleri sayesinde bu kutsal toprakların bizlere vatan olduğunun bilincindeyiz" diyerek bir kez daha tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.

Şehit oğlundan dolayı aldığı maaşla her ay şekerleme alan ve bunları dağıttığı için Bozüyük'te herkes tarafından 'Şeker Nine' olarak anıldığını anlatan Halime Pehlivan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda tüm şehitlerin adına dua edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılkaya Bilecik Bozüyük Yerel Haberler

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