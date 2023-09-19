15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Gaziler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir" dedi.

Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanını verildiğini belirten Gündüz, bu vesile ile bugünün Gaziler Günü olarak adledildiğini dile getirdi. Gündüz, "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebei kahramanları, destansı tarihimizin aşaan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk feakarlığının ölümsüz destanlarıdır.

Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi, toprağı vatan; insanı ulus apan değerlerdir. Gazilerimize olan sevgi ve saygı kişinin kendine ve vatanına olan saygısıdır. Milletimiz de bu anlamda gazilerine sahip çıkarak saygısını ve şükranını göstermektedir. Öyle ki; milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir.

Ben ülkemizi bir çadır gibi görüyorum, direği şehitlerimiz ve gazilerimiz, örtüsü ise onlardan güç alan Türk ulusudur. Her kim ki bu çadırı yıkmaya yeltenecek olsa; ecdadından haliyle damarındaki asil kandan güç alan bu millet top yekun ona karşı koyacak, bu uğurda gerekirse şehit ve gazi olmayı bir şeref sayacaktır. 15 Temmuzda vatan, millet ve bayrağımızın dalgalanması için tereddüt etmeden vücudunu tankların önüne koyan kahraman gazilerimiz bunun en canlı örneğidir. Bu duruş kahraman Türk milletinin onurlu ve dik duruşudur" diye konuştu.

Abbas Gündüz, vatan için kanından fazlasını veren; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Gününü kutladığını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR