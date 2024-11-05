Üye Girişi
Haberler

Şehit Mustafa Emanetoğlu'nun adını deniz polisi teknesinde yaşatılacak

Şehit Mustafa Emanetoğlu'nun adını deniz polisi teknesinde yaşatılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 26 Mayıs 2021 tarihinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adının verildiği tekne düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yalova'da 26 Mayıs 2021 tarihinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adının verildiği tekne düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve şehit polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adının taşıyan teknenin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen tören şehidin ailesinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen programda Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ile şehit annesi Zehra, babası Necati ve eşi Ayşe Merih Emanetoğlu tekneyi hizmete alan kurdeleyi kesti.

Vali Kaya, şehidin adının teknede yaşamasını istediklerini ifade ederek aileye başsağlığı diledi.

İl Emniyet Müdürü Bitirik ise deniz araçlarından birine onun şehidin ismini hatıra olarak verdiklerini belirterek, "Bizler inşallah vatanın, milletin birlik ve beraberliği için bu işleri aynı heves, aynı irade, aynı istekle yapacağımızdan bu milletin hiçbir evladının şüphesi olmamasını istiyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Aile de şehidi unutmayarak tekneye adının verilmesinde emeği geçenlere teşekküre etti.

Yerli üretim ve 12 metre uzunluğa sahip Şehit Polis Mustafa Emanetoğlu adlı tekneye binen aile denize açıldı.

Öte yandan aynı zamanda gemi adamı eğitimine katılan ve Türkiye'nin bir çok ilinden 20 polis kursiyerin program açılışı da gerçekleştirildi. 45 gün eğitim alacak polislere Vali Kaya ve Müdür Bitirik, başarılar diledi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

 Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

Bahçeli'nin çağrısını yinelemesi Ayyüce Türkeş'i küplere bindirdi
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama: 12 hafif yaralı

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Yaralılar var
SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı! MASTERCHEF LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ | Lebeniye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.