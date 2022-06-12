Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Haberler

Yeni Şafak gazetesi tarafından 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.

Yeni Şafak gazetesinin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği "Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni 1071 Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ve 5 binin üzerinde fotoğraf başvurusunun yapıldığı yarışmayı kazananların ödülleri düzenlenen törenle verildi. Gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. "Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması" çerçevesinde, foto muhabirlerinin objektiflerinden "2021'de Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları", ülkenin kültür ve tarihine meraklı fotoğrafseverlerden "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar", yeni nesil fotoğrafçılığa merak salanlardan ise "Drone Çekimi - Serbest Haber" kategorilerinde fotoğraflar yarıştı.

Ödül töreni şehitleri anma etkinliğiyle başladı

Yaptığı işi "kayıt fotoğrafçılığı" olarak tanımlayan, 2000'li yıllardan itibaren tüm Türkiye'yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekip ulu camileri kayıt altına alan ve 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde yüzlerce vatandaşın vatan, bayrak ve mukaddesatı için şehit olan, Yeni Şafak foto muhabirlerinden Şehit Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül töreni, şehitleri anma etkinliğiyle başladı. Nur Haktan'ın sunumuyla gerçekleşen ve Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun ev sahipliğinde devam etti. Kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir'in performansı eşliğinde ilk 20'ye giren fotoğraflar sergilendi.

"Yarışmaya iştirak eden kardeşlerimizin şehit Mustafa Cambaz'ın emanetine hakkıyla sahip çıkacaklarına inanıyorum"

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi'ne teşekkürlerini ifade ederek, "Mustafa Cambaz'ın adını yaşatmaya çalışan bu yarışma için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu sene ilki gerçekleşen yarışmanın prestijini artırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum. Jürimizin çalışmasıyla belirlenen 9 kişiye ödüllerini takdim edeceğiz. Yarışmaya katılan her bir kardeşime, jürimize emeklerinden ötürü şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yarışmaya iştirak eden kardeşlerimizin şehit Mustafa Cambaz'ın emanetine ve mirasına hakkıyla sahip çıkacaklarına inanıyorum. Şehidimizin davasına, ülkesine, milletine ve İslam ümmetine olan sevdasına bizzat şahitlik ettik. Şahsiyetiyle, duruşuyla temayüz etmiş, dokunduğu her gönülde silinmez izler bırakmış bir kardeşimizdi. " dedi.

"Şehadet şerbetini içen 251 kardeşimizden biri Mustafa'ydı"

Şehit Cambaz'ın 15 Temmuz'da meydanlara koşan ilk kahramanlardan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mustafa Cambaz aynı zamanda doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmış muhacirdi. Batı Trakya Türklerinden olan Mustafa kardeşimiz Yunanistan'ın baskıcı politikalarına karşı cesurca mücadele vermişti. 'Yunan'a askerlik yapmam' diyerek Gümülcine'den İstanbul'a göç ettiğinde yeni evlenmiş bir gençti. İstanbul'u özellikle boğazı çok sever Türkiye'yi vatanı olarak görürdü. Dirayetli karakteri beşeri ilişkilere, işine de yansımıştır. Nitelikli ve özgün çalışmalarıyla öne çıkmış son derece başarılı foto muhabiriydi. Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı' diyerek şehadet şerbetini içen 251 kardeşimizden biri Mustafa'ydı. Ruhunu 1 dolara satmış hainler Mustafa kardeşimizi göğsünden vurarak şehit ettiler" ifadelerini kullandı.

"28 Şubat'tan 15 Temmuz'a her dönem baskı ve dayatmalara karşı daima direnenlerin sesi olmuştur"

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise "Yeni Şafak Gazetesi yayın hayatına başladığı günden bu yana vesayete, haksızlığa ve zulme karşı durmuş her zaman hakkını, mazlumun ve milli iradenin yanında yer almıştır. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a, her dönem baskı ve dayatmalara karşı daima direnenlerin sesi olmuştur. Mustafa Cambaz, işte böyle bir ailenin ferdiydi. 28 Şubat zorbalığının bütün şiddetiyle devam ettiği bir dönemde aramıza katıldı. Ailemize dahil olduğu günden şehit olduğu ana kadar Yeni Şafak Gazetesi ve TV Net televizyonunda özgür programlara imza attı. Büyük fedakarlıklarla Türkiye'nin değişik il ve ilçelerindeki 118 Ulu Camii'yi fotoğraflayıp Türkiye Ulu Camileri adıyla kitaplaştırdı. Fotoğrafa olan tutkusu tarihe olan ilgisiyle birleştirilerek bizlere çok kıymetli bir eser bıraktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkımızı sokağa çağırmasında ardından Mustafa Cambaz sosyal medya hesabından, "Başkomutan emri ile sokağa çıkıyoruz" paylaşımını yaparak darbeci hainlerin ele geçirmeye çalıştığı Çengelköy Polis Karakolu'nu savunmaya gitti. ve orada şehit düştü" dedi.

Yarışmanın seçici kurulunda usta isimler yer aldı

17 Kasım 2021 - 17 Ocak 2022 tarihleri arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden online olarak başvuruların yapıldığı Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması üç kategoride yapıldı. Yarışmayı kazananlar arasında birincilere 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL, üçüncülere ise 5 bin TL olmak üzere, 9 kişiye toplam 90 bin TL ödül takdim edildi.

Zor şartlar altında görev yapan gazetecileri, milli ve manevi duygularda birleştirmek ve bu vesileyle başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması"nın seçici kurulunda Gazeteci ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer aldı.

TVNET'te canlı yayınlanan ödül törenine devlet kademesinden, iş ve sanat dünyasından, şehit ve gazi yakınlarından ve basından önemli isimler katıldı.

Kazananlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı

2021'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları

1. Elif Öztürk (Anadolu Ajansı Foto Muhabiri, Buse Naz Sürmeneli Olimpiyat Şampiyonu - Tokyo)

2. İsa Terli (Anadolu Ajansı Foto Muhabiri, Sisler İçinde İstanbul - İstanbul)

3. Mustafa Çiftçi (Anadolu Ajansı Foto Muhabiri, Yangından Kaçış - Antalya / Manavgat)

Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar

1. Ümmü Kandilcioğlu (Alem - Denizli)

2. Caner Başer (Edirne'de Gün Doğumu - Edirne)

3. Aytaç Ünal (Semazenler - Konya)

Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber)

1. İsmail Coşkun (Müsilaj - İstanbul / Caddebostan)

2. Muhammed Enes Yıldırım (Fatih Camii'nde Bayram Namazı - İstanbul)

3. Ramazan Çırakoğlu (Flamingolar - Kayseri) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel