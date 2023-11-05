Şehit Mustafa Bazna şehadetinin yıl dönümünde anıldı
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Yerel Haberler
Kilit harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna şehadetinin yıldönümünde dualarla anıldı.
Kilit harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna şehadetinin yıldönümünde dualarla anıldı.
Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna, Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Pençe-Kilit harekatında geçtiğimiz yıl şehit oldu. Şehit Mustafa Bazna şehadetinin yıl dönümde evinin önünde Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Mevlide Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel