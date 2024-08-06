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Erzincan'da Şehit Abdulkadir Çıldır'ın Mezarına Bayrak Asma Töreni Düzenlendi

Erzincan'da Şehit Abdulkadir Çıldır'ın Mezarına Bayrak Asma Töreni Düzenlendi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun katılımıyla, şehit Abdulkadir Çıldır'ın mezarına bayrak asma töreni düzenlendi. Törene Vali Aydoğdu, şehit eşi, yakınları ve diğer yetkililer katıldı. Vali Aydoğdu, şehitlerin fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını unutmayacaklarını belirtti.

Erzincan'da şehit Abdulkadir Çıldır'ın mezarına bayrak asma töreni düzenlendi.

Erzincanlı şehit Abdulkadir Çıldır'ın mezarına, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun katılımıyla bayrak asma merasimi düzenlendi.

Uluköy köyü mezarlığında şehit Abdulkadir Çıldır'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan bayrak asma töreni duaların okunmasıyla devam etti.

Ardından Vali Hamza Aydoğdu ve şehit eşi Şükran Çıldır, şehidin mezarına bayrak astı.

Törene Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Rumeysa Sena Kurt, birim amirleri, STK temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin eşi ve torunlarıyla sohbet eden Aydoğdu, "Bugün bu cennet vatanımız üzerinde huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını hiç bir zaman unutmayacağız. Onlar için ne yapsak azdır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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