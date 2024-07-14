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Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Jandarma Komdo Er Halil Sert kabri başında dualarla anıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, 29 yıl önce şehit olan Jandarma Komando Er Halil Sert, kabri başında dualarla anıldı. Şehit J. Komd. Er Halil Sert'in anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Jandarma Komdo Er Halil Sert kabri başinda dualarla anıldı.

Mardin Ömerli İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 14 Temmuz 1995 tarihinde Harman köyü kırsalında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye önceden döşenen mayına basması sonucu şehit olan Jandarma Komondo Er Halil Sert, şehadetinin 29. yılında Balıklar Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı. Balıklar Cami imamı İsmail Düzenli hocanın okuduğu Yasini Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit J. Komd. Er Halil Sert in anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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