Şehit kızının gurur verici başarısı

Şehit kızının gurur verici başarısı
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Şehit İsmail Tetik'in kızı Nursena Tetik, kalbinde bir boşluk hissi olsa dahi babasının gururunu ve şerefini yaşattığı için mutlu olduğunu belirtti.

Şehit İsmail Tetik'in kızı Nursena Tetik, kalbinde bir boşluk hissi olsa dahi babasının gururunu ve şerefini yaşattığı için mutlu olduğunu belirtti.

Şırnak'ta 2004 yılında şehit düşen Astsubay Üstçavuş İsmail Tetik'in kızı Nursena Tetik, Osmangazi Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun olmanın gururunu yaşadı. Sanat Tasarım Fakültesi ve sınıf birincisi olarak yüksek şeref öğrencisi unvanıyla mezun olan Tetik, babasının gururunu ve şerefini yaşatabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sanatı tutkuyla yaptığını ve bütün zorluklarına rağmen üstesinden geldiğini ifade eden Tetik, "Osmangazi Üniversitesi Görsel Sanatlar bölümünden mezun oluyorum. Şu an Sanat Tasarım Fakültesini birincilikle temsil ediyorum, aynı zamanda sınıf birincisiyim. Ayrıca yüksek şeref öğrenicisi olarak da başarı belgesi alacağım. Sanat benim küçüklüğümden beri içinde olduğum bir şeydi, o yüzden bu işi tutkuyla yapıyorum. Ne kadar zor olsa da bana hep güzel geldi ve bu zorlukların üstesinden gelebildiğimi, emeğimin karşılığını alabildiğimi bugün görebiliyorum" dedi.

"Babamın gururunu, şerefini yaşatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Babası Şehit İsmail Tetik'in kendisiyle gurur duyduğunu umduğunu belirten Nursena Tetik, "Babam şehit İsmail Tetik, Cudi Dağı'nda 9 Ekim 2004 yılında şehit oldu. Ben 1 yaşındaydım. Bugün de onun gururunu, şerefini yaşatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün onun eksikliği kalbimde boşluk oluştursa da onun benimle olduğunu biliyorum. Umarım o da gurur duyuyordur. Aslında en büyük teşekkür anneme, ardından da aileme. Benim hayallerimi destekledikleri için teşekkür ediyorum onlara. Umarım babam da izliyordur ve gurur duyuyordur. Şu an duygularım çok karışık, sanırım bu kadar ifade edebileceğim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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