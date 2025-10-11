Şehit Jandarma Astsubay Tacettin Gün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Tacettin Gün, Bursa'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Astsubay Tacettin Gün'ün naaşı, Bursa Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Hamitler Şehitliği'nde defnedildi. Cenaze namazına şehidin eşi, çocukları ile ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Kökçe, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Eşinin feryatları yürek burkarken, 2 çocuğu ise törene katılanları duygulandırdı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Şehit Tacettin Gün'ün naaşı Hamitler Şehitliği'nde sonsuzluğa uğurlandı. - BURSA