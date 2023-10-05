Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangına müdahale ederken hayatını kaybeden şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş için tören düzenlendi.

Keçiören ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangına müdahale ederken hayatını kaybeden Ankara İtfaiyesi'nin görev şehidi Fahrican Yavaş için resmi tören düzenlendi.

İskitler'deki Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda düzenlenen törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fahrican Yavaş'ın İzmir'den gelen ailesi, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve Fahrican Yavaş'ın mesai arkadaşları katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine doğru son yolculuğuna uğurlandı.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

İzmir'den gelen acılı aileye başsağlığı ve sabır dileyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Liyakat usulüyle geldi, göreve başladı. İyi arkadaşlıklar, dostluklar kurdu ve kendisini sevdirdi. Görev yaparken de gerçekten görevini hakkıyla yaptı. Değerli ailesi, şunu söyleyebilirim; görev şehidimiz Fahrican Yavaş kardeşimizi kaybettik ama gördüğünüz gibi burada arkadaşları, bütün Ankara Büyükşehir personeli olarak bilin ki sizin evladınız gibi… Onu hep hatırlayacak ve ismini hiçbir zaman unutturmayacaklar. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.