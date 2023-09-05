Şehit isminin verildiği alt geçidin duvarları karalama tahtasına döndü

Adıyaman'da 1981 yılında vatani görevini yaparken şehit olan Aydınlı İsmail Tülü'nün isminin verildiği Şehit Jandarma Er İsmail Tülü Alt Geçiti'nin duvarları aşıkları ilan-ı aşk yazıları ile dolarken, mahalle sakinleri defalarca boyanan alt geçidin her seferinde yeniden aynı hali almasına tepki gösterdi.

Güzelhisar Mahallesi'ndeki demir yoluna; çevredeki okulların öğrencilerinin ve vatandaşların karşıdan karşıya geçerken demir yolunu kullanmaması için yapılan alt geçit aşıkların karalama duvarı haline geldi. Alt geçidinin duvarlarına daha önce de defalarca yazı yazılması ve temizlenmesine rağmen yeniden yazılar yazıldı. Sprey boyalarla boyanarak yazılar yazılan ve yeniden kötü görünüme bürünmeye başlayan alt geçit için mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, "Daha önce de bu tür yazılar yazıldı ve burası boyanarak temizledi. Ancak yeniden yazılan yazılar var. Belediyemiz sağ olsun, şehidimizin adını taşıyan bu alt geçidi defalarca boyuyor ama duyarsız kişiler tarafından görüntü yineleniyor. Bu görüntü Aydınımızın en güzel yerlerinden biri olan ve şehrin göbeğinde yer alan mahallemize yakışmıyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN