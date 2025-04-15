Şehit İmam Tan için mevlid-i şerif okundu

Adıyamanlı Şehit İmam Tan için köyünde mevlid-i şerif programı düzenlendi.

13 Nisan 2006 tarihinde Mardin'in Ömerli İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er İmam Tan'ın mezarı başında dua edildikten sonra köyde mevlit programı düzenlendi.

Mevlit programına Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, kurum görevlileri, köylüler ile Tan ailesi katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi. - ADIYAMAN