Şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un cenazesi Tekirdağ'a getirildi

Azerbaycan'dan ülkeye dönerken düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehidin naaşı, askeri törenin ardından konvoy eşliğinde Muratlı ilçesine getirildi. Mahalle girişinde toplanan vatandaşlar, konvoyu karşılayarak aileye destek oldu. Cenazenin baba ocağına getirilişi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Aile büyük bir üzüntü yaşarken, mahalle sakinleri de acıya ortak olmak için bir araya geldi. Şehidin naaşı, cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Kırkkepenekli Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek. - TEKİRDAĞ