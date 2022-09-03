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Şehit Haşim Yenigül mezarı başında anıldı

Yerel Haberler

Şehit Haşim Yenigül mezarı başında anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül, şehadetinin 6. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül, şehadetinin 6. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliğinde gerçekleşen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Bu yıl Kur'an kursunda giderek ilk kez Kur'an'ı Kerim'e geçen şehit Yenigül'ün büyük oğlu Metin Musab Yenigül, babasının ruhu için Kur'an okudu.

Gerçekleştirilen anma töreni sonrasında açıklamalarda bulunan şehidin eşi Leyla Yenigül, "Eşimin şehit oluşunun yıldönümü aslında 3 Eylül ama bugün 2 Eylül bizim evlilik yıldönümümüz. Bu sene bugüne özel bir yıldönümü yapmak istedik ve oğlum da bu yaz Kur'an'a geçti ve ilk Kur'an'ını babası için okudu. Bizi yalnız bırakmayan devlet erkanına çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda buraya gelen vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun" dedi.

Şehit Yenigül, 6 yıl önce Hakkari'nin Çukurca ilçesi Dağbaşı Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Eylül Yerel Haberler

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