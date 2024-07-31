Kayseri'de Hamas Lideri İsmail Heniye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılınacak

Bu sabah İsrail terör suikastı onucu Tahran'da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Heniye için ikindi namazına müteakip Bürüngüz Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre; Hamas lideri Şehit İsmail Heniye için Kayseri'de bugün ikindi namazından sonra Bürüngüz Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılınacak. Gıyabi cenaze namazı sonrası Filistinli şehitler için dua edilecek.

Ayrıca; Kayseri Filistin Dayanışma Grubu tarafından Şehit İsmail Heniye'nin son vasiyeti olan 3 Ağustos günü gösterileri için geniş çaplı bir organizasyon planlanıyor. - KAYSERİ