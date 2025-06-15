Şehit Halit Tatlı mezarı başında anıldı

Şehit Halit Tatlı mezarı başında anıldı
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Hakkarili Şehit Er Halit Tatlı, şehadetinin yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Hakkarili Şehit Er Halit Tatlı, şehadetinin yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Şehit Halit Tatlı, 15 Haziran 1995 tarihinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli ilçesi Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yaparken, sabaha karşı teröristlerce karakola uzun namlulu silahlar ve roketlerle gerçekleştirilen hain saldırı sırasında kahramanca çarpışarak şehit düşmüştü.

Aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan şehit er Halit Tatlı, şehadetinin yıldönümünde memleketi Hakkari'nin Durankaya Beldesi Yeni Mahalle aile mezarlığında anıldı. Şehit Tatlı'nın fedakarlığı ve vatan uğruna gösterdiği kahramanlık, bir kez daha minnet ve rahmetle yad edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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