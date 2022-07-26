Tepebaşı'nda Düzenlenecek Konser Programı İptal Edildi - Haberler

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Tepebaşı'nda Düzenlenecek Konser Programı İptal Edildi

ANKA - Yerel
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Tepebaşı'nda Düzenlenecek Konser Programı İptal Edildi

Tepebaşı Belediyesi’nin mahalle sakinlerini bir araya getireceği ve ilkini Sazova Mahallesi’nde gerçekleştireceği mahalle buluşması etkinliği, gelen şehit haberleri nedeniyle konser ve eğlence düzenlenmeksizin yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin mahalle sakinlerini bir araya getireceği ve ilkini Sazova Mahallesi'nde gerçekleştireceği mahalle buluşması etkinliği, gelen şehit haberleri nedeniyle konser ve eğlence düzenlenmeksizin yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla başlattığı sosyal etkinliklerden 'Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel', Sazova Mahallesi'nde başlayacak. Ancak Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde PKK saldırısı sonucu 1 asker ve 4 korucunun şehit olması nedeniyle etkinliğin konser kısmı iptal edildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, etkinlik kapsamında mahalle sakinlerinin bir araya geleceğini ancak herhangi bir müzikli eğlence düzenlenmeyeceğini belirtti.

'Komşunu da al gel' sloganı ile düzenlenen mahalle buluşmasının ilki, 26 Temmuz Salı günü saat 18.00'de Sazova Caddesi'nde düzenlenecek.

ANKA / Yerel

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