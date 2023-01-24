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Şehit haberi baba ocağına ulaştı

Yerel Haberler

Şehit haberi baba ocağına ulaştı

Ağrı'da askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Yozgatlı Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Ağrı'da askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Yozgatlı Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarı civarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştiren askeri araç, şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehitlerden Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın şehadet haberi Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kuzgun köyündeki baba ocağına ulaştı. Şehadet haberini aileye İlçe Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Fatih Hasar verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Arslan Ağrı Yerel Haberler

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