Şehit Güven Gençer, Niğde'de Son Yolculuğuna Uğurlandı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda görevliyken 2018 yılında yapılan bir kaçakçılık operasyonu sırasında trafik kazası geçiren ve 4 yıldır tedavisi süren Jandarma Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Şehit Güngör Gençer son yolculuğuna uğurlandı. ENES CAN ÖZMEN İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken 2018 yılında yapılan bir kaçakçılık operasyonu sırasında Ankara'da trafik kazası geçiren ve 4 yıldır tedavisi süren Jandarma Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit Güngör Gençer son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Güven Gençer, 1 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi'nde bir uyuşturucu operasyonu sırasında, araç takip ederken meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Gençer, dört yıldır tedavisi süren Gençer, dün yaşamını yitirdi. Gençer, bugün Niğde'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Güven Gençer'in annesi İhsaniye Gençer, oğlunu asker selamı ile uğurladı. Şehit Gençer, Niğde Şehitliği'ne defnedildi. ANKA / Yerel İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstanbul Jandarma Yerel Haberler

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