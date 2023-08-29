Şehit, gazi ve depremzede aileleri TCSG Umut ile turladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma gemisi TCSG Umut ile şehit, gazi ve depremzede aileler için körfez turu düzenledi. TCSG Umut, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da vatandaşların ziyaretine açılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG Umut korveti, bugün şehit, gazi ve depremzede ailelerini ağırladı. İzmir Alsancak Limanı'nda bulunan gemiye binen aileler, Sahil Güvenlik Komutanlığı askerleri tarafından karşılandı ve özel ilgi gördü. Etkinliğe şehit, gazi ve depremzede ailelerle birlikte Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı. Körfez turu için Alsancak Limanı'ndan demir alan TCSG Umut korvetine binen aileler hem keyif hem de duygu dolu anlar yaşadı. Etkinlikte Sahil Güvenlik helikopterinin de yer alacağı denizde arama kurtarma faaliyeti yürütüleceği de bildirildi.

"Kendimizi bir kez daha değerli hissettik"

Etkinlik için gemide bulunan Kıbrıs Gazisi Nazif Gökkan, "1974 senesinde Kıbrıs'ta savaşa katıldık. Çok şükür, gazi olmak onurlu bir duygu. Savaştayken normalde iki kişinin kaldırabileceği bir topu ben tek başıma kaldırıyordum; öyle bir cesaret geliyordu insana. Ama yine de Allah kimseyi savaş durumuna düşürmesin. Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da bizler için hazırladığı bu seyir etkinliğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi kendimizi bir kez daha değerli hissettik" dedi. Gemide duygu dolu anlar yaşayan Kıbrıs Gazisi Cihan Erengil ise "Kişisel olarak o zamanlardaki düşüncemiz Kıbrıs'ı tamamen Türk yurdu yapabilmekti. Ancak Barış Harekatı olduğu için istediğimizi almıştık. O günleri hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Her zaman o günleri yaşıyoruz. Gururluyuz" açıklamasında bulundu.

Aileler de memnun kaldı

Düzenlenen etkinlikten dolayı şehit ve gazi yakınları da duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gazi eşi Ummuhan Gökkan, "Çok güzel duygular yaşıyoruz. Hemen hemen 17 senedir düzenlenen her etkinliğe de keyifle katılıyoruz. İyi ki gazi bir eşim var, çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu. 1993 yılında Erzincan Kemah'ta şehit düşen Jandarma Er Ercan Kocaçal'ın yeğeni Emir Remzi Kocaçal da, "Gemiyi ve içerisindeki her şeyi çok beğendim. Burada olduğum için çok mutluyum. Güzel duygular yaşıyorum" dedi.

TCSG Umut korvetinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da saat 09.00 - 13.00 arası vatandaşların ziyaretine açılacağı, 14.00 - 17.00 arasında da körfez turu gerçekleştireceği, yine etkinlik çerçevesinde Sahil Güvenlik helikopterinin de yer alacağı denizde arama kurtarma faaliyeti yürütüleceği açıklandı. - İZMİR