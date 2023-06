Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: 'Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum'

İzmir Adliyesi'ndeki saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde özel güç sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin ardından duygu dolu anlar yaşadığını dile getiren şehit polis memuru Fethi Sekin'in kardeşi Fikreye Sekin, "Yüreğimize az da olsa su serpildi. Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ndeki saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde özel güç sorumlularından "Alişer Çiya" kod adlı terörist Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Haberi duyan şehit Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin, duygu dolu anlar yaşadı. Yüreklerine az da olsa su serpildiğini dile getiren Sekin, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum"

Sevinç ile hüznün karışık olduğunu aktaran Fikriye Sekin, "Şu an iki duyguyu yaşıyorum. Belki dışarıdaki insanlara yıllar geçmiş gibi görünüyor ama bize olay sanki 5 dakika önce oldu gibi geliyor. Bu intikamın alınmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çünkü onlar bu işe gerçekten yürekleri, canlarını, zamanlarını ve her şeylerini feda ettiler. Bize bu güzel haberi verdikleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere önceki dönem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve tüm emeği geçen polislerimizden, askerlerimizden Allah razı olsun. Madem onlar bize o gün bu acıyı yaşattılar, bugün yüz mislini, hatta misilsiz bir acı yaşıyorlar. Bu sadece dünyada görülen kısmı. İnşallah cehennemin en kötü yerinde hayatları boyunca kalacaklar. Onlar cehennemde can çekişecekler. Bu durum bizi çok sevindiriyor. Olayın failleri ilk öldürüldü, birkaç yıl sonra bombayı dış ülkeden buraya getiren yakalandı. O da bizi çok mutlu etmişti. Ama bugün asıl emri verenin öldürüldüğünü öğrendik. Belki Fethi ağabeyim geri gelmeyecek ama yüreğimize az da olsa su serpti. Aslında duygu durumum çok karışık. Sevinç, hüzün her şey bir arada. Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Ayaklarına taş değmesin" diye konuştu. - ELAZIĞ