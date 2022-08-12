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Şehit Evren, şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı

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Şehit Evren, şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki şehitler şehadetlerinin yıl dönümlerinde şükran ve minnetle anılıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki şehitler şehadetlerinin yıl dönümlerinde şükran ve minnetle anılıyor.

Ülkenin bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda ederek şehit düşen şehitlere ve aileleri her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, kurum müdürleri şehadetinin yıl dönümünde şehit Mehmet Evren'in ailesini ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Kur'an-ı Kerim tilavet edip duada bulundu. Şehit Mehmet Evren rahmet, minnet ve şükranla anıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Köyceğiz Muğla Evren Yerel Haberler

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