Şehit evlatlarıyla bayramlaştılar

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kayseri'deki şehit yakınları şehitliğe gelerek şehit mezarları başında dua etti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren şehit yakınları, Kartal Şehitliği'ne geldi. Burada şehitlerin mezarı başında dua eden aileler, Kur'an-ı Kerim okudu. Yakınlarının kabirlerine çiçek bırakan ve temizlik yapan şehit yakınları duygulu anlar yaşayarak şehitleri ile bayramlaştı. - KAYSERİ