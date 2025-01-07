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Şehit eşi: "Şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu terörün bitmesidir"

Şehit eşi:
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Samsun'da "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yürek" başlıklı basın açıklamasında konuşan bir şehit eşi, "Şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu, terörün bitmesidir" dedi.

Samsun'da "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yürek" başlıklı basın açıklamasında konuşan bir şehit eşi, "Şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu, terörün bitmesidir" dedi.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi'nin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan şehit aileleri ve gaziler, 'Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yürek' temalı basın açıklaması düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan basın açıklamasında ilk konuşmayı Dernek Başkanı Necati Yılmaz yaptı.

"Şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu terörün bitmesidir"

Basın açıklamasını ise 28 Ekim 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın eşi Dilek Çalışkan okudu. Çalışkan, "Bugün burada terörle mücadele verdiğimiz 7 bin 100'ü asker, 900'ü polis, bin 500'ü korucu, 200'ü öğretmen, imam, savcı şehidimizi ve 40'a yakın kundakta katledilen bebekleri, 5 bin sivil şehidimizi anlatmak, hatırlatmak için toplandık. Şehit aileleri ve gaziler bu zamana kadar siyasetin bir parçası olmadı, bundan sonra da olmayacak. Şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu, terörün bitmesidir. Aynı acıyı hiçbir ailenin yaşamamasıdır. Ancak bunu yaparken Gazi Meclis, bir teröriste çiğnetilmemelidir. Bu aziz vatan, atalarımızın mirası olduğu kadar şehit evlatlarımızın da emaneti olduğu unutulmamalıdır. Türk'ün töresinde vatana ihanetin affı yoktur" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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