Şehit Emre Kaan Arlı 8. seneyi devriyesinde baba ocağında anıldı

Derinceli şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın 8. seneyi devriyesi dolayısıyla baba ocağında rahmetle ve minnetle anıldı.

2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın 8. seneyi devriyesi dolayısıyla baba ocağında Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Mevlid-i Şerif programına Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, emniyet teşkilatı, şehit aileleri, muharip gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit babası Şaban Arlı, tüm katılımcılara katılımları için teşekkür etti. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Emre Kaan Arlı ve tüm şehitler için dualar edildi. - KOCAELİ