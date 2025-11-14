Şehit Emre Altıok Samsun'da Düzenlenen Törenle Toprağa Verildi

(SAMSUN) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un naaşı Ankara'da düzenlenen törenin ardından babası İsa Altıok, bir hafta sonra doğum yapacak olan hamile eşi Seda Altıok, annesi Gülay Altıok, polis kardeşi Gamze Süngerli ve üniversitesi öğrencisi kardeşi Sevdegül Altıok'la birlikte Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Cenaze Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ovabaşı Mezarlığı'nda defnedildi.