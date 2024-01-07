Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet'in Şehadet Yıl Dönümü Anıldı

2016 yılında Şırnak'ta şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet, şehadetinin ölüm yıl dönümünde yad edildi.

Şırnak Bahçelievler mahallesinde sivil kıyafetli, evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet, evinin önünde birliğine gitmek üzere beklerken PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emet, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Şehit Emet şahadetinin yıl dönümünde memleketi olan Bolvadin ilçesinde unutulmadı. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Avcı ve kurum müdürleri şehit Emet'in baba evini ziyaret etti. Ardından protokol üyeleri şehit Emet'in mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Şehit Emet'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu, dualar okundu. Anma töreninde şehidin aile üyelerinin acılarının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğu gözlendi. - AFYONKARAHİSAR