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Şehit düşen jandarma komando İlhan'ın Aydın'daki eşine acı haber ulaştırıldı

Şehit düşen jandarma komando İlhan'ın Aydın'daki eşine acı haber ulaştırıldı

Yerel Haberler

Şırnak'ta düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen Komando Özcan İlhan'ın Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan eşine acı haber ulaştırılırken, ailenin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Şırnak'ta düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen Komando Özcan İlhan'ın Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan eşine acı haber ulaştırılırken, ailenin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri desteğinde dün icra edilen operasyonunda, 1 PKK terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyon çerçevesinde bugün icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan silahlı çatışma sonucunda; 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, 3 jandarma personeli ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Karacasu'ya acı haber ulaştı

Operasyonda şehit düşen jandarma komando Özcan İlhan'ın Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan eşi Esra İlhan'a acı haber ulaştırıldı. İlçe Kaymakamı Hatice Gamze Kuran ve askeri erkan tarafından ulaştırılan haber sonrası ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Bir yıl önce hayatlarını birleştirdikleri bilgisine ulaşan Şehit Özcan İlhan ve Esra İlhan'dan geriye mutlu anlarında çekildikleri fotoğrafları kaldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Komando Şırnak Aydın Yerel Haberler

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