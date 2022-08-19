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Şehit çocuklarına ücretsiz okul kıyafeti

Şehit çocuklarına ücretsiz okul kıyafeti

Yerel Haberler

Ordu'da giyim sektörü üzerine iş yeri bulunan esnaf, şehit çocuklarının tüm okul kıyafetlerini ücretsiz temin etmeleri adına başlattığı uygulamayı sürdürüyor.

Ordu'da giyim sektörü üzerine iş yeri bulunan esnaf, şehit çocuklarının tüm okul kıyafetlerini ücretsiz temin etmeleri adına başlattığı uygulamayı sürdürüyor.

Altınordu ilçesi İsmet Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin giriş kapısına asılan yazı, görenleri hem duygulandırıyor hem de mutlu ediyor. Nuri Serdar ve Ersin Yüksel isimli ortakların işlettiği giyim mağazasının girişindeki tabelada 'Vatan için canını veren tüm şehit çocuklarının okul kıyafetleri ücretsizdir, ücreti babaları tarafından verilmiştir' yazısı bulunuyor. İş yerinin ortağı Ersin Yüksel, uygulamanın yaklaşık 5 yıldır devam ettiğini belirterek, "Şehit çocuklarımızın sadece

kart göstermeleri yeterli oluyor. Sadece Ordu merkezden değil, ilçelerden de şehit çocuklarımız gelip ihtiyaçlarını temin edebilirler. Şehitlerimizin emanetlerine ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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