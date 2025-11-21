Şehit çocukları için anlamlı etkinlik

Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin hatırası, yüreklere dokunan bir etkinlikle yaşatıldı. Polis memuru Mustafa Şahin, Hayır Çarşısında ağırladığı şehit çocuklarına gönlünü, sofrasını ve sevgisini açarak anlamlı bir vefa örneği sergiledi.

Şehit çocukları, Şahin'in sıcak ilgisiyle bir günlüğüne de olsa hüzünlerini unuttu. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Şahin, her biriyle sohbet etti, ihtiyaçlarını dinledi ve yüzlerine tebessüm kondurmak için çaba harcadı. Programın en duygu yüklü anı ise İstiklal Marşı ve şehitlerin isimlerinin tek tek okunması oldu. Polis memuru Şahin ve çocuklar, şehitler için hep bir ağızdan, gözleri dolu dolu İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından şehit askerlerimizin isimleri tek tek anıldı, minikler duygu dolu bir saygı duruşunda bulunarak onların aziz hatıralarını yaşattı. Mustafa Şahin, "Bu çocuklar bizim için birer emanet. Şehitlerimizin geride bıraktığı her evladımız, bu milletin öz evladıdır. Onların yüreğine bir nebze huzur verebildiysek ne mutlu bize. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabırlar versin."

Etkinlik, Ankara'da adeta bir gönül köprüsü kurdu. Şehit ailelerinden vatandaşlara kadar birçok kesimden destek gören buluşma, hem çocukların kalbine umut ekti hem de "Bu vatan şehitlerinin emanetine sahip çıkmayı bilir" mesajını güçlü bir şekilde verdi. - ŞIRNAK