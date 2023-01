Şehit çocukları geleneksel ok atış talimi gerçekleştirdi

Şehit çocukları ziyaret ettikleri Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde okçuluk atölyesinde geleneksel atış talimi gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından yaşları 7 ile 11 arasında değişen 25 şehit çocuğuna modern okçuluk eğitimi verildi. Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde gerçekleşen etkinlikte Ata sporu ile tanışan minikler, okla sırayla atış talim gerçekleştirdi.

Şehit çocuklarını Ata sporları ile tanıştırdıklarını belirten Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, "Düzenlediğimiz bu programı bugüne özel yapmıyoruz. Geleneksel Sporlar ve Gençlik Spor Kulübü ile bir protokol düzenledik. Protokol çerçevesinde, bir yıl boyunca kahraman şehit ve gazilerimizin çocukları buraya gelip tesiste her türlü imkanı kullanabilecekler. Ata sporumuz olan, ok atma, at binme gibi farklı etkinlikleri burada icra edebiliyorlar. Bu gelenekler hem bizim gelenek ve göreneklerimizi yansıttığı kadar Peygamber Efendimizinde (s.a.v.) sünneti. Dolayısıyla bakanlık olarak, şehit yakınları ve gazi çocuklarına yönlendirici, eğitici ve geleceklerine katkı sağlayacak önemli projeler yapmayı amaçladık. Bugün bu tesise 25 şehit çocuğunu getirdik. Hem tatil sürecine girmiş olmaları hem de çocukların burada daha güzel vakit geçirmesi için planladık" ifadelerini kullandı. - ANKARA