Şehit Cığır memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

NEVŞEHİR (İHA) - Sivas'ta Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Ünlü Cığır, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Ünlü Cığır'ın cenazesi, Sivas'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'in Gülşehir ilçesine gönderildi. Şehit Cığır için ilçeye bağlı Tuzköy Mahallesi Çarşı Cami'nde tören düzenlendi. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından ikindi namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Cığır'ın naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.

Şehit eşini Vali Becel teselli etti

Öte yandan Cığır'ın ailesi, Türk bayraklı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Ünlü Cığır'ın 1 ay sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi. Vali Becel, şehit eşi Sunay Cıgır'a başsağlığı dileyerek teselli etti.

Cenaze törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, şehidin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel