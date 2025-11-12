Şehit Uzman Çavuş İçin Taziye Çadırı Kuruldu

Azerbaycan'dan dönerken düşen kargo uçağında şehit olan Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ankara'da bulunan babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve içerisinde 20 personelin bulunduğu Türk Silahıl Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan babaevinin önüne taziye çadırı kurularak, sokağa Türk bayrağı asıldı. - ANKARA