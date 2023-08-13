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Şehit Çankaya dualarla yad edildi

Yerel Haberler

Afyonkarahisarlı şehit Piyade Er Tayfur Çankaya şahadetinin 6'ncı yılında mezarı başında dualar yad edildi.

Afyonkarahisarlı şehit Piyade Er Tayfur Çankaya şahadetinin 6'ncı yılında mezarı başında dualar yad edildi.

Şehit Çankaya Sultandağı ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı. Çankaya 2016 yılında teröristlerle girdiği silahlı çatışma sonucu şehit düşmüştü. Çankaya, şehadetinin 6'ncı yılında Kaymakamı Murat Demirbilek, protokol üyeleri ve şehidin ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çankaya Piyade Yerel Haberler

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