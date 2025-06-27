Şehit Birol'un ailesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi

Şehit Birol'un ailesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 24 Şubat 2025 tarihinde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru İbrahim Birol'un ailesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi.

Kayseri'de 24 Şubat 2025 tarihinde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru İbrahim Birol'un ailesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; şehit İbrahim Birol'un ailesini makamında kabul ederek İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Şehadet Belgesi'ni teslim etti. Vali Çiçek yaptığı açıklamasında; "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.