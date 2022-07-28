Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için Erdek'te mevlit okutuldu - Haberler

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Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için Erdek'te mevlit okutuldu

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için Erdek'te mevlit okutuldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız'ın ölüm yıldönümü nedeniyle mevlit programı düzenlendi.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız'ın ölüm yıldönümü nedeniyle mevlit programı düzenlendi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'un Muş ili Malazgirt ilçesinde görev yaptığı yıllarda ailesi ile birlikte pusuya düşürülen şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla mevlit okutuldu.

Malazgirt'te 27 Temmuz 2015 günü şehit olan Kulaksız için Erdek Piri Reis Camisi'nde, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy tarafından mevlit programı düzenlendi. Duaların edildiği programda konuşan Kaymakam Atasoy, "Yaşanan acının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen Binbaşı Kulaksız'ın acısı hala yüreğimizde. Kahraman şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. Şehidimizin ölüm yıldönümünü hep birlikte yad ettik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

Mevlit programına Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Kaymakam Atasoy'un misafiri olarak Erdek'te bulunan Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız ve kızı İrem Kulaksız, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Serkan İncesöz, Erdek Jandarma Bölük Komutanı Jnd. Yzb. Halil İbrahim İlanku ve cami cemaati katıldı.

Şehit Binbaşı Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız ise, yaptığı açıklamada, şehit düşen eşi Arslan Kulaksız için mevlit programı düzenlenmesini sağlayan Kaymakam Atasoy'a teşekkür etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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