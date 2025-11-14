Haberler

Şehit Berkay Karaca, Memleketi Kırklareli'nde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı.

(KIRKLARELİ) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı.

Şehit Berkay Karaca'yı ailesi, arkadaşları gözyaşlarıyla ebediye uğurlarken cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Karaca'nın naaşı, cuma namazını müteakip Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Lüleburgaz Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı

Babaya son veda! Dakikalarca tabutuna sarıldı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Restoranda yemek tepsisindeki cep telefonunu çaldı

Kaşla göz arasında yaptı! Restoranda inanılmaz anlar kamerada
CHP'li belediye başkanı gözyaşları içinde tehdit edildiğini açıkladı

Belediye başkanı yaşadığı korkuyu böyle anlattı! Gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.