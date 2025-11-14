Şehit Berkay Karaca, Memleketi Kırklareli'nde Son Yolculuğuna Uğurlandı

(KIRKLARELİ) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı.

Şehit Berkay Karaca'yı ailesi, arkadaşları gözyaşlarıyla ebediye uğurlarken cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Karaca'nın naaşı, cuma namazını müteakip Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Lüleburgaz Şehitliği'ne defnedildi.