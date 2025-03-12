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Şehit babasından 'terörsüz Türkiye' sürecine destek

Şehit babasından 'terörsüz Türkiye' sürecine destek
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'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdiğini söyleyen şehit babası Mustafa Altıkatoğlu, "40 yıldan fazla huzurumuzu bozdular.

'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdiğini söyleyen şehit babası Mustafa Altıkatoğlu, "40 yıldan fazla huzurumuzu bozdular. Artık anneler ağlamasın. Herkesin terörsüz Türkiye'ye destek vermesi çok önemlidir. İnşallah bu konuda başarı sağlanır" dedi.

1998 yılında Tatvan'da vatani görevini yaparken şehit düşen Hakan Altıkatoğlu'nun babası Mustafa Altıkatoğlu (70), Türkiye'de son dönemde yürütülen 'terörsüz Türkiye' sürecinden çok umutlu olduğunu belirtti. Şehit babası Mustafa Altıkatoğlu, "Terörsüz Türkiye sürecine cani gönülden destek veriyorum. Biran önce bu terörün bitmesini, annelerin, babaların, eşlerin gözyaşlarının silinmesini istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iş için çok uğraştıkları, mücadele ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Terörün Türkiye'nin huzurunu kaçırdığını ifade eden Altıkatoğlu, "Terör çok fazla ekonomik sıkıntılara da neden oldu. Terör biran önce biterse huzura kavuşuruz. Herkesin terörsüz Türkiye'ye destek vermesi çok önemlidir. İnşallah bu konuda başarı sağlanır. Huzurlu ve mutlu yurdumuz olur. Terörsüz Türkiye süreci için çok sevinçliyim. Bunun için önümüzdeki süreçte fidan dikeceğim. Yıllarca bu terörü çektik. 40 yıldan fazla huzurumuzu bozdular. Artık anneler ağlamasın. Artık cenazeler gelmesin. Bu terörsüz Türkiye süreci inşallah iyi neticelenecek. Çok umutluyum. Bu konuda canımı, her şeyimi ortaya atarım" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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