Şehit babasından PKK'nın desteklediği ittifaka oy vermeyin çağrısı

Karamanlı şehit babası, terör örgütü PKK'nın destek mesajları verdiği ittifaka oy verilmemesi gerektiğini belirterek, vatan ve bayrağını sevenlerin bu ülkeye iyi hizmetler yapanların arkasından giderek onları desteklemeleri gerektiğini söyledi.

2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesinde nöbet tutarken PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün babası Alahattin Küçük, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ülke adına çok önemli olduğunu belirtti.

"Teröristler Millet ittifakına destek istiyor"

Şehit babası Alahattin Küçük, "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öyle bir hale geldi ki, bize hainlik yapanlar bu gün bizim ülkemiz de yapılacak olan seçimlerle ilgilenir oldular. Bu yetmez gibi birde Millet İttifakını destekleyin diye sürekli mesajlar veriyorlar. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Biz bu hainlerle yıllardır mücadele ediyoruz. Bu teröristlerin desteklediği birileri bu memleketin başına gelecek olur ise o zaman bizim oğlumuz boşuna şehit olmuş demektir. Hepimiz bu memleket için canımızı seve seve vermeye hazırız. Fakat bugüne kadar yapılan bütün mücadeleler, bütün verilmiş olduğumuz şehirler boşu boşuna verilmiş olacak" dedi.

Şehit babası Küçük, "Bugün PKK'ya karşı olduğunu söyleyen ittifak var ama PKK'nın desteğiyle seçileceklerini bildikleri halde, Türk Milletini bu olanlardan anlamaz yerine koyuyorlar. Bizler yaşanan her şeyin farkındayız. O yüzden canla başla dağlar da, üst bölgelerin de ve sınır ötesinde yiğitlerimiz mücadele ederken, biz de bu vatan ve millet için bir şeyler yapmaya çalışanları desteklemek zorundayız. Hain terör örgütüyle birlikte seçime gidenlerle de bizler sandık başında mücadele edeceğiz. İnşallah onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Şimdiye kadar bu vatan uğruna şehit olan çocuklarımız da boşu boşuna şehit olmamış olacak" diye konuştu.

"Benim oğlum şehit olmadan önce İHA'lar olsaydı bugün oğlum bizim yanımızda olacaktı"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen devlet övünç madalyasının kendilerinin onuru olduğunu ifade eden Küçük, "Bu madalya bizim onurumuzdur. Bu vatan ve bayrak için kanımızı verdiğimizin onurudur. Bu onurumuzu da, bayrağımızı da yere düşürmeyeceğiz. Bu vatan ve bayrakla sorunu olanlarla mücadelemiz ölene kadar devam edecek. Vatanını ve milletini seven insanların kesinlikle şunun farkında olması lazım. Hainlerin işaret ettiği, birlikte olduğu kişilere kesinlikle oy vermemesi gerekiyor. Eğer PKK'nın desteklediği Millet İttifakı kazanırsa ülkemizin bütün birikim ve kazanımları biranda yok olur. Devam eden o kadar güzel milli projelerimizin hepsi kalır. Benim oğlum şehit olmadan önce İHA'lar olsaydı bugün oğlum bizim yanımızda olacaktı. Ama benim oğlum bu vatana feda oldu. En azından şimdiki yiğitlerimiz İHA'ların sayesinde bu hainlere izin vermiyor. Şuan ülkemiz güçlü ve eski günlere dönmesini istemiyoruz. Ben canımla, başımla bu vatan ve bayrak için iyi şeyler yapan Cumhur İttifakını destekliyoruz. HDP şimdiden açıklama yapmaya başladı bile, 'bizim sayemiz de seçimi kazanacaklar, bizim dediklerimizi yapmazlar ise bunun bedelini ödetiriz' diye tehdit etmeye başladılar. Ben, onlara oy verecek olan insanların biraz farkında olsalar eminim oy vermezler. Bunu bedel ödemiş birisi olarak söylüyorum. Millet İttifakına da oy verenler bu vatanın evlatlarıdır. Onlar da bu vatan için canlarını verirler. Ama biraz daha akıllı ve dikkatli düşünmeleri gerekiyor. Kesinlikle bu oyuna gelmemeleri gerekiyor. PKK'nın desteklediği tarafta olmamaları gerekiyor" diye konuştu. - KARAMAN

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