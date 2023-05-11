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Şehit babası evinde ölü bulundu

Şehit babası evinde ölü bulundu

Yerel Haberler

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde şehit babası evinde ölü bulundu.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde şehit babası evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Pazaryolu Deliktaş Mahallesi'nde özürlü kardeşi ile birlikte yaşayan Paşa Ali Çalışkan (70) sabah namazını camide kıldıktan sonra evine gitti. Çalışkan, akşam saatlerinde evinde başından yaralı bir şekilde bulundu. Komşuları tarafından sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekiplerinin evde müdahalesinde Paşa Ali Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şehit babasının ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pazaryolu Erzurum Yerel Haberler

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