Şehit Aydın Kameray, vefatının yıl dönümünde Alaplı'da anıldı

Şehit Aydın Kameray, vefatının yıl dönümünde Alaplı'da düzenlenen programla anıldı.

Anma programına Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Guzgun, İlçe Emniyet Müdürü Baki Acar ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çağdaş Toraman katıldı. Programda şehit Kameray için dualar okunurken, ailesine de taziye dilekleri iletildi.

Törenin ardından ilçe protokolü şehidin hatırasına saygılarını sundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
