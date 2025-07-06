Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Şehit ateşi Balıkesir'e düştü
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

Kepsut Alagüney kırsal nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın, şehadet haberi ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet Kuşak ve annesi Cemile Kuşak acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya ise aileye taziyelerini sundu. 23 yaşında ve bekar olan şehidin 5 kardeş olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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