Üye Girişi
Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Ata Göçmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi. Şehit Göçmen'in cenaze törenine birçok devlet yetkilisi ve vatandaş katıldı. Şehidin 4 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen (26) Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Şehit Göçmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, çok sayıda milletvekili ve vatandaş katıldı. Göçmen'in naaşı defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Şehit Ata Göçmen'in 4 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cebeci Askeri Şehitliği Astsubay Kıdemli Çavuş Doğum Günü Göçmen Ankara Piyade Savunma Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-CADİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur?
title