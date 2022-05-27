Şehit askerler için Ümraniye'de Kur'an tilaveti - Haberler

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Şehit askerler için Ümraniye'de Kur'an tilaveti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit askerler için Ümraniye'de Kur'an tilaveti

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan kahraman askerler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan kahraman askerler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada geçtiğimiz günlerde 5 asker şehit oldu. Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman Türk askerleri için Ümraniye'de Kur'an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan kahraman askerler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Etkinliğe vatandaşlar da katılım gösterdi. Farklı camilerden gelen hocalar Kur'an okuyarak şehitleri andı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ümraniye, Asker, Şehit, PKK, Yerel, Haberler

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