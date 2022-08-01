Şehit asker dualarla anıldı 2017 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 26 yaşında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız ölümyıldönümünde unutulmadı. 2017 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 26 yaşında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız ölüm yıldönümünde unutulmadı. Şehit Semih Akyıldız şehadetinin yıl dönümünde, babaocağı Gelinkaya köyünde dualarla anıldı. Şehidimizin ruhuna ithafen düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılan Vali Ali Çelik " Kahraman şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun. Rabbim kahramanlarımızdan ve onları yetiştiren fedakar ailelerinden razı olsun" dedi. AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de, "Kahraman Şehidimiz Semih Akyıldız kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde Gelinkaya köyümüzde dualarla yad ettik.Aziz Şehitlerimize, başımızın tacı kıymetli ailelerine minnettarız. Rabbim hepimizi Şehitlerimizin şefaatine, emanetine layık eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Çukurca Hakkari Piyade Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Şehit asker dualarla anıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.