Şehit Arduç'un evinin önünde mevlit okutuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Arduç'un evinin önünde mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Şehit Arduç'un evinin önünde mevlit okutuldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için evinin önünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için evinin önünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Diyarbakar'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında 22 Haziran Çarşamba günü icra edilen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda, teröristlerle girilen çatışmada Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit düşmüştü. Bugün şehit Arduç'un ailesinin yaşadığı Kırmızıtoprak Mahallesi Altan Sokak'ta bulunan evin önünde, mevlit töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title