Şehit annesini duygulandıran karar - Haberler

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Şehit annesini duygulandıran karar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit annesini duygulandıran karar

2019 yılında şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın ismi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak'taki yaya üst geçidine verildi.

2019 yılında şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın ismi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak'taki yaya üst geçidine verildi. Üst geçitte oğlunun adını gören anne Zehra Dolunay gözyaşlarını tutamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde şehit annesi Zehra Dolunay'ın isteği yerine getirildi. Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın ismi Konak'taki Bahri Baba Otobüs Durağı ile bir alışveriş merkezi arasındaki yaya üst geçidine verildi. Üst geçitte oğlunun adını gören anne Zehra Dolunay gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Dolunay, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve Başkan Tunç Soyer'e oğlunun ismini yaşattıkları için teşekkür etti. Güngör Dolunay 28 Haziran 2019'da Hakkari'de çıkan çatışmada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Jandarma Yerel Haberler

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