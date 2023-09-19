Şehit annesine ziyaret

Erzincan'da görev yapan polis ve jandarma görevlileri, Şehit Er Ahmet Aytekin'in şehadetinin 11. senesinde annesine ziyarette bulundular.

18 Eylül 2012 tarihinde Bingöl- Muş karayolunun 16'ncı kilometresindeki Kardeşler köyü yakınında uğradığı hain pusuda Şehit düşen Jandarma Er Ahmet Aytekin'in şehadetinin 11. senesinde şehidin annesi isminin verildiği Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu öğretmenleri, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ve Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelleri tarafından evinde ziyaret edildi.

Ziyarette dualar edilerek Şehit Er Ahmet Aytekin'in şehadetinin 11. senesinde yad edildi. - ERZİNCAN