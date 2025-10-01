Erzurum Valisi Çiftçi, Şehit Güntekin'in Annesine Vefa Ziyareti Gerçekleştirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in annesine vefa ziyaretinde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı himayesinde umre ziyaretini gerçekleştiren, 21.08.2019 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonlarda şehit olan Kahraman Mehmetçik Muhammed Ferdi Güntekin'in annesi Nesrin Güntekin'i ziyaret etti. Ziyarette; Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Açık Kapı Müdürü Latif Tavlaşoğlu, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da hazır bulundu.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Yapılan paylaşımda Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyoruz" denildi - ERZURUM