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Şehit Anneleri Yeni Yıla Dualarla Başladı

Şehit Anneleri Yeni Yıla Dualarla Başladı
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Samsun'da, şehit annesi Bedriye Hamlı, 2025 yılının ilk gününde oğlu şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın mezarını ziyaret ederek dua etti. Yaşının ilerlemesi ve sağlık sorunlarına rağmen mezar başında duygusal anlar yaşadı. Hamlı, her şeye rağmen oğlunun anısını yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da şehit annesi Bedriye Hamlı, yeni yılın ilk gününde oğlunun mezarına giderek, dua etti.

Yeni yılın ilk gününde Samsunlu şehit annesi Bedriye Hamlı, Samsun Asri Mezarlık şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik ziyaretine büyük oğlunun koluna girerek aldığı destekle gelen Hamlı, yaşının ilerlediğini yürümekte zorlandığını ve gözlerinin görmediğini çok üzgün olduğunu belirterek, önce oğlu şehit Astsubay İlhan Hamlı sonra da tüm şehitler için dua etti.

Bu yıl da oğlunun mezarına gelebildiği için mutlu olduğunu ifade eden Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, "Her şeye rağmen ayaktayım. Allah'a şükürler olsun ki mavi gözlü paşamın ziyaretine 2025 yılının ilk gününde yine gelmeyi başardım. Allah bana daha ne kadar ömür verir, daha ne kadar gelebilirim bunu bilmiyorum. Nefes aldığım sürece şehidime geleceğim. Şehidimi asla yalnız bırakamamam, bırakmam" dedi.

Şehit annesi Bedriye Hamlı, 'mavi gözlü paşam' diye sevdiği Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın Samsun Asri Mezarlık Şehitliğinde bulunan buz gibi kabrine yeni yılın ilk gününde yine sarıldı. Duasını yapan Hamlı, bayrağını öpüp kokladıktan sonra oğlu Ayhan Hamlı'nın koluna girip bir yanını şehitlikte bırakarak sessizce evine gitti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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